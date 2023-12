AVELLA. Auto sbanda per malore del conducente e abbatte muro della scuola materna.

La tranquilla serata di oggi, martedì 5 dicembre, in Via Francesco De Sanctis, nei pressi delle Scuole, è stata improvvisamente interrotta da un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Cinquecento. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro il muro di recinzione della scuola materna, causando danni sia al mezzo che alla struttura circostante, per fortuna senza alcuna conseguenza per il conducente e il trasportato.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale sono intervenuti prontamente per raccogliere le prime informazioni sull’accaduto. Dalle dichiarazioni del conducente coinvolto, sembra che un improvviso ma lieve malore abbia causato la perdita del controllo del veicolo, portandolo a scontrarsi con il muro di recinzione.

Il Comune di Avella ha recentemente installato due dossi artificiali proprio nella tratta interessata dall’incidente. Queste misure preventive sono state adottate per incentivare una guida moderata nella zona, data la storia di numerosi incidenti che si sono verificati in passato. Tuttavia, la serata odierna ha dimostrato che il rispetto delle norme stradali e la prudenza da parte degli automobilisti rimangono essenziali per la sicurezza di tutti.

La tempestività degli interventi di sicurezza ha permesso di porre la zona in sicurezza, limitando potenziali rischi per chiunque si trovi nelle vicinanze. Il conducente coinvolto nell’incidente ha chiarito di essere stato vittima di un improvviso malore, sottolineando come situazioni impreviste possano verificarsi in qualsiasi momento.