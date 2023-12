Il Panettone Solidale a Monteforte Irpino, grazie all’Impegno dell’Associazione L’Abbraccio 2.0

Il profumo avvolgente del panettone, i colori natalizi che illuminano le piazze e il calore della generosità diffusa nell’aria: è il mese di dicembre a Monteforte Irpino, e l’Associazione L’Abbraccio 2.0 sta rendendo questo periodo ancora più speciale con la sua lodevole iniziativa del “Panettone Solidale”.

Grazie all’impegno incrollabile di questa associazione, ogni domenica di dicembre fino al 24, i cittadini avranno l’opportunità di contribuire ad una nobile causa acquistando o prenotando il delizioso panettone natalizio. La piazza Umberto I e la Chiesa del Purgatorio, situata nella suggestiva località Borgo, sono i luoghi in cui si svolgerà questa dolce operazione di solidarietà.

La pasticceria Tanu di Esposito Francesco di Avellino è la mente dietro questo delizioso progetto solidale. Collaborando con l’Associazione L’Abbraccio 2.0, la pasticceria mette a disposizione il suo savoir-faire artigianale per la produzione di panettoni di alta qualità. Questo dolce tradizionale natalizio, amato da grandi e piccini, non sarà solo una prelibatezza per il palato, ma anche un mezzo per contribuire a realizzare progetti significativi.

L’iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere i progetti in corso dell’Associazione L’Abbraccio 2.0, che ha dimostrato nel tempo un costante impegno verso la comunità locale. I proventi derivanti dalla vendita dei panettoni saranno destinati a finanziare iniziative benefiche e opere a favore della collettività. Si tratta di un modo tangibile per ciascun cittadino di Monteforte Irpino di contribuire al benessere della propria comunità, rendendo il Natale un periodo ancora più significativo.

L’acquisto del panettone solidale non è solo un gesto di bontà, ma anche un’opportunità per gustare un prodotto di alta qualità, realizzato con maestria e passione. La pasticceria Tanu, nota per la sua dedizione alla tradizione e alla qualità, garantisce un’esperienza gustativa indimenticabile per chiunque decida di partecipare a questa lodevole iniziativa.

In un periodo in cui la solidarietà e la condivisione sono più importanti che mai, il Panettone Solidale a Monteforte Irpino diventa un simbolo tangibile di unità e generosità. Grazie all’Associazione L’Abbraccio 2.0 e alla collaborazione della pasticceria Tanu, la comunità ha l’opportunità di dimostrare che anche un piccolo gesto può fare la differenza nel promuovere il benessere collettivo. Che questo dolce gesto solidale illumini le feste di tutti, portando un sorriso non solo su chi lo gusta, ma anche su chi ne beneficia.