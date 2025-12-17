All’ingegner avellano Sabatino D’Avanzo il Timbro d’Argento alla Carriera

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza ha conferito il Timbro d’Argento alla Carriera all’ingegner Sabatino D’Avanzo, originario di Avella, in occasione del venticinquesimo anniversario di iscrizione all’Albo professionale. Un riconoscimento prestigioso che celebra non solo la durata del percorso professionale, ma soprattutto la qualità e il valore umano che lo hanno contraddistinto nel tempo.

Il conferimento del Timbro d’Argento rappresenta un momento significativo, volto a suggellare una carriera costruita su competenza, coerenza professionale e profondo rispetto delle istituzioni, principi che hanno guidato costantemente l’operato dell’ingegner D’Avanzo.

Nel corso della sua attività, l’ingegner D’Avanzo ha dedicato particolare attenzione ai settori della formazione e dell’istruzione, mettendo a disposizione conoscenze, esperienza e passione per contribuire alla crescita culturale e tecnica del territorio. Il suo impegno educativo ha rappresentato un punto di riferimento per studenti, colleghi e professionisti, favorendo la diffusione di una cultura tecnica solida e aggiornata.

Accanto all’attività formativa, ha svolto un’intensa e qualificata attività di progettazione in ambito elettrotecnico ed elettronico, distinguendosi per l’elevato livello della progettazione, la cura dei dettagli e una costante attenzione all’innovazione tecnologica. Il suo lavoro ha saputo coniugare rigore tecnico e visione progettuale, rispondendo con efficacia alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Il Timbro d’Argento alla Carriera non rappresenta dunque soltanto il riconoscimento di un traguardo temporale, ma l’apprezzamento per un professionista che ha saputo onorare la professione di ingegnere con serietà, responsabilità e senso etico, contribuendo in modo concreto allo sviluppo professionale e culturale della comunità.

Un attestato di stima che valorizza un percorso esemplare e che testimonia il ruolo fondamentale degli ingegneri come figure centrali nel progresso tecnico e sociale del territorio.