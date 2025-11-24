Alaia e Petracca dominano a Quadrelle e Mugnano del Cardinale: in Irpinia tra i più votati, riconferma ormai certa

A Quadrelle e Mugnano del Cardinale il responso delle urne parla chiaro: Enzo Alaia e Maurizio Petracca sono i candidati più votati e rafforzano ulteriormente il loro peso politico nel Baianese e in tutta l’Irpinia.

Sul territorio locale i due ottengono numeri netti.

Per Enzo Alaia:

Quadrelle: 219 voti

Mugnano del Cardinale: 676 voti

Per Maurizio Petracca:

Quadrelle: 115 voti

Mugnano del Cardinale: 372 voti

Risultati importanti che confermano l’ampio radicamento dei due candidati nelle comunità locali.

Ma il dato più rilevante è la proiezione provinciale: Alaia e Petracca risultano tra i candidati più votati dell’intera Irpinia, un elemento che rafforza ulteriormente la loro posizione nella competizione elettorale.

Alla luce di questi numeri, la loro riconferma in Consiglio regionale è ritenuta praticamente certa: entrambi possono considerarsi destinati a sedere di nuovo tra i banchi dell’assemblea regionale.

Il voto del Baianese e non solo, ancora una volta, si dimostra decisivo e premia i profili politici più presenti, radicati e costanti nella rappresentanza del territorio.