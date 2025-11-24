Avella festeggia i 4 anni del piccolo Luca Galeotolanza: un compleanno pieno d’amore

AVELLA – Una giornata di festa e sorrisi per il piccolo Luca Galeotolanza, che oggi compie 4 anni. Un traguardo importante per un bambino pieno di energia, simpatia e dolcezza, circondato dall’affetto della sua famiglia che ha voluto celebrare questo momento speciale con un pensiero carico di amore.

A festeggiare il suo compleanno ci sono i nonni Ugo e Immacolata, che non nascondono l’orgoglio e la gioia per questo nuovo capitolo nella vita del loro adorato nipotino. Accanto a loro, la mamma, sempre presente e premurosa, e il fratellino Pio, compagno di giochi e di avventure quotidiane.

La famiglia ha voluto dedicare a Luca un messaggio semplice ma pieno di significato:

“Tantissimi auguri per i tuoi 4 anni, Luca! Che la tua vita sia sempre illuminata da sorrisi, sogni e felicità.”

Una giornata speciale per un bambino speciale, che cresce circondato dall’amore dei suoi cari e dall’affetto di chi lo conosce.

Ad Avella, oggi, il compleanno di Luca è una piccola grande festa che illumina il cuore della comunità.

Buon compleanno Luca, e che questi quattro anni siano solo l’inizio di un cammino ricco di gioia!