Regionali a Sirignano: Alaia vince con distacco. Ecco i voti dei quattro candidati più votati

Sirignano la competizione elettorale consegna un risultato netto: Enzo Alaia domina la sfida ottenendo il maggior numero di preferenze, seguito da Maurizio Petracca (PD). Più distanti Livio Petitto (Forza Italia) e Pietro Paolo Rozza (Noi Moderati), che raccolgono un consenso più contenuto.
I risultati nel dettaglio
Secondo i dati riportati:
•Enzo Alaia – 295 voti
•Maurizio Petracca – 238 voti
•Livio Petitto – 55 voti
•Pietro Paolo Rozza – 61 voti
Alaia supera Petracca di 57 voti, un margine significativo per un comune delle dimensioni di Sirignano. La sfida principale è stata chiaramente tra i due, che raccolgono insieme la grande maggioranza dei consensi.
Dietro, Petitto e Rozza occupano le posizioni di coda con un numero di voti molto più contenuto, ma rappresentano comunque un segmento dell’elettorato locale.