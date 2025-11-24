Affluenza in Bassa Irpinia: quadro finale tra Baianese e Vallo di Lauro

Affluenza in Bassa Irpinia: quadro finale tra Baianese e Vallo di Lauro

La Bassa Irpinia conferma un andamento dell’affluenza generalmente superiore alla media provinciale (40,29% alle ore 15), con diversi Comuni che si collocano ben oltre il 45–50%, pur registrando un calo rispetto alla precedente elezione, come avvenuto in tutto il territorio irpino.

Di seguito l’analisi delle due aree.

BAIANESE

I Comuni del Baianese mostrano una partecipazione buona, spesso superiore al 48–50%.

Baiano

  • Affluenza ore 15: 50,42%

  • Precedente: 56,57%
    Dato solido, anche se in calo di circa 6 punti.

Avella

  • Affluenza ore15: 53,75%
  • affleunza passata 57,64

Sirignano

  • Ore 15: 50,18%

  • Precedente: 58,55%
    Partecipazione elevata, oltre il 50%.

Sperone

  • Ore 15: 51,46%

  • Precedente: 52,65%
    Il più stabile del comprensorio: calo minimo.

Quadrelle

  • Ore 15: 48,73%

  • Precedente: 77,94%
    Forte calo, complice il confronto con un dato passato anomalo perchè si votava anche alle comunali

Mugnano del Cardinale

  • Ore 15: 49,59%

  • Precedente: 54,93%
    Affluenza buona, anche se in calo. Il Baianese mantiene una buona partecipazione, con Baiano, Sirignano, Sperone e Mugnano sopra il 49–50%. Quadrelle mostra un calo netto rispetto al passato, mentre

 VALLO DI LAURO

I Comuni del Vallo di Lauro mostrano affluenze ancora più elevate, con più realtà oltre il 50%.

Lauro

  • Ore 15: 52,47% 
    Passate elezioni 62,13.

Pago del Vallo di Lauro

  • Ore 15: 54,90%

  • Precedente: 57,26%
    Uno dei migliori dati dell’area.

Quindici

  • Ore 15: 29,34%

  • Precedente: 60,02%
    Crollo marcato, dato estremamente basso rispetto al passato.

Moschiano

  • Ore 15: 30,19%

Anche qui affluenza bassa.

DOMICELLA

ORE 15,00 : 50,85 %

Il Vallo di Lauro presenta un quadro molto disomogeneo:

  • Pago del Vallo di Lauro sopra il 54%, ottima affluenza.

  • Lauro e Quindici molto indietro rispetto alla media provinciale, con Quindici in forte calo.