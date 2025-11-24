Affluenza in Bassa Irpinia: quadro finale tra Baianese e Vallo di Lauro

La Bassa Irpinia conferma un andamento dell’affluenza generalmente superiore alla media provinciale (40,29% alle ore 15), con diversi Comuni che si collocano ben oltre il 45–50%, pur registrando un calo rispetto alla precedente elezione, come avvenuto in tutto il territorio irpino.
Di seguito l’analisi delle due aree.
BAIANESE
I Comuni del Baianese mostrano una partecipazione buona, spesso superiore al 48–50%.
Baiano
Affluenza ore 15: 50,42%
Precedente: 56,57%
Dato solido, anche se in calo di circa 6 punti.
Avella
- Affluenza ore15: 53,75%
- affleunza passata 57,64
Sirignano
Ore 15: 50,18%
Precedente: 58,55%
Partecipazione elevata, oltre il 50%.
Sperone
Ore 15: 51,46%
Precedente: 52,65%
Il più stabile del comprensorio: calo minimo.
Quadrelle
Ore 15: 48,73%
Precedente: 77,94%
Forte calo, complice il confronto con un dato passato anomalo perchè si votava anche alle comunali
Mugnano del Cardinale
Ore 15: 49,59%
Precedente: 54,93%
Affluenza buona, anche se in calo. Il Baianese mantiene una buona partecipazione, con Baiano, Sirignano, Sperone e Mugnano sopra il 49–50%. Quadrelle mostra un calo netto rispetto al passato, mentre
VALLO DI LAURO
I Comuni del Vallo di Lauro mostrano affluenze ancora più elevate, con più realtà oltre il 50%.
Lauro
Ore 15: 52,47%
Passate elezioni 62,13.
Pago del Vallo di Lauro
Ore 15: 54,90%
Precedente: 57,26%
Uno dei migliori dati dell’area.
Quindici
Ore 15: 29,34%
Precedente: 60,02%
Crollo marcato, dato estremamente basso rispetto al passato.
Moschiano
Ore 15: 30,19%
Anche qui affluenza bassa.
DOMICELLA
ORE 15,00 : 50,85 %
Il Vallo di Lauro presenta un quadro molto disomogeneo:
Pago del Vallo di Lauro sopra il 54%, ottima affluenza.
Lauro e Quindici molto indietro rispetto alla media provinciale, con Quindici in forte calo.