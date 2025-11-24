Monteforte Irpino: affluenza altissima grazie al doppio voto Regionali + Comunali

Monteforte Irpino si conferma tra i Comuni più partecipativi dell’Irpinia, anche grazie al fatto che si è votato contemporaneamente per le Elezioni Regionali e per le Elezioni Comunali. Il doppio appuntamento elettorale ha spinto fortemente l’affluenza, che raggiunge livelli tra i più alti dell’intera provincia.

Con tutte le 8 sezioni rilevate, il dato finale alle ore 15 è del 66,48%, molto vicino al risultato della precedente tornata (67,54%), quando però si votava in un contesto diverso.

Ecco il dettaglio delle rilevazioni:

Ore 12: 12,14%

Ore 19: 41,01%

Ore 23: 50,63%

Ore 15: 66,48%

Il dato è nettamente superiore alla media provinciale (40,29%) e regionale, confermando che la presenza del voto amministrativo, con l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale, ha mobilitato un numero molto maggiore di elettori rispetto agli altri Comuni.

Un caso particolare in Irpinia

Monteforte è uno dei pochi Comuni della provincia chiamati al doppio voto, circostanza che ha inevitabilmente influito sulla partecipazione, rendendo il paese uno dei più dinamici dal punto di vista elettorale in questa tornata.