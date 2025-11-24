Exit poll Campania: Roberto Fico nettamente avanti, sfida quasi chiusa secondo Opinio Rai

Roberto Fico è nettamente in vantaggio nei primi exit poll per le elezioni regionali in Campania. Secondo la rilevazione Opinio Rai, l’ex presidente della Camera – candidato del centrosinistra e del campo progressista – viene accreditato di una forbice che oscilla tra il 56,5% e il 60,5% delle preferenze. Un margine molto ampio che, se confermato, delineerebbe una chiara affermazione dopo i dieci anni di governo targati Vincenzo De Luca.

Il suo principale sfidante, Edmondo Cirielli, candidato della coalizione di centrodestra, si attesterebbe invece tra il 35% e il 39%, un distacco considerevole che sin dalle prime proiezioni suggerisce un quadro favorevole al campo progressista.

Una corsa a sei

A contendersi la presidenza della Regione Campania sono in totale sei candidati:

Roberto Fico – coalizione di centrosinistra (PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, liste civiche, moderati, socialisti)

Edmondo Cirielli – coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, liste civiche, moderati)

Giuliano Granato – Campania Popolare

Nicola Campanile – PER – Le persone e le comunità

Stefano Bandecchi – Dimensione Bandecchi

Carlo Arnese – Forza di Popolo

Le quattro candidature indipendenti raccolgono complessivamente numeri più contenuti secondo le prime indicazioni, ma la loro presenza contribuisce a definire un quadro politico più frammentato e articolato rispetto alle precedenti tornate.

Una svolta dopo l’era De Luca

Dopo un decennio guidato dal presidente uscente Vincenzo De Luca, la Campania si trova davanti a una possibile nuova fase politica. La candidatura di Roberto Fico ha aggregato l’intero fronte progressista, presentandosi come opzione di continuità su alcuni temi ma di cambiamento su altri, mentre il centrodestra ha puntato su Edmondo Cirielli per provare a ribaltare la lunga egemonia del centrosinistra.

Gli exit poll offrono solo una prima indicazione e dovranno essere confermati dai dati reali in arrivo nelle prossime ore. Tuttavia, il margine registrato da Opinio Rai al primo rilevamento è tale da delineare una tendenza molto chiara.