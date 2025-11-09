Sarno, rottura di una condotta idrica in via Mura d’Arci: lavori in corso, ripristino previsto entro lunedì mattina

SARNO – Una perdita d’acqua è stata segnalata nella tarda mattinata di oggi, domenica, in via Mura d’Arci, a causa della rottura di una condotta idrica.

La segnalazione è stata effettuata alle ore 11:45 dal dirigente regionale della Guardia Agroforestale Italiana, che ha prontamente informato la Polizia Locale di Sarno.

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e la ditta incaricata della manutenzione, che hanno dato il via ai lavori di riparazione nel pomeriggio. Le operazioni si sono protratte fino alle 21:10, sotto la direzione del tecnico comunale geom. Leonardo Giordano.

Secondo quanto riferito dallo stesso Giordano, i lavori proseguiranno anche nella giornata di domenica, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la mattinata di lunedì.

Durante le operazioni di scavo e ripristino potranno verificarsi temporanee interruzioni del servizio idrico nelle zone limitrofe. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e alla comprensione per eventuali disagi.