Il Nola in dieci per un’ora sbanca il “Santa Maria”: i Bianconeri battono il Pompei

Ancora un derby, ancora una vittoria. Il Nola batte in trasferta il Pompei e segna al tabellino la sua seconda vittoria consecutiva giocando per più di un’ora in dieci uomini sul terreno di gioco del “Santa Maria” di Santa Maria la Carità. Mister Giampà ritrova Cipolla in difesa e rilancia anche Ahmetaj in attacco ma deve fare ancora a meno di D’Amore e Izzillo. L’inizio non è scoppiettante, le due squadre cercano di farsi male solo con due punizioni dal limite, una di Guarracino e una di Calemme, che però non trovano la porta. Il Nola però comincia a macinare gioco e ad impadronirsi del campo già dopo i primi dieci minuti. L’impegno si concretizza al 19′ con la rete del vantaggio di Iannello: assist di Guarracino per Nunziante che si incunea in area e serve al centro, la palla carambola sul lato opposto e il giovane terzino nolano la spinge in rete di testa (secondo gol consecutivo per lui). Due minuti più tardi il Nola potrebbe già raddoppiare: Guarracino serve in area piccola Ahmetaj, il numero 11 stoppa e tira ma D’Agostino è miracoloso con un’ottima parata di piede. Al 27′ l’episodio che cambia la gara: un difensore del Pompei si accascia, i compagni reclamano l’attenzione dell’arbitro che si confronta con il suo assistente di linea e decreta il rosso diretto per Estrella per un fallo con palla lontana dal gioco. Il Pompei a quel punto prende controllo della gara e attacca la metà campo nolana ma non crea particolari pericoli nella prima frazione. Nel secondo tempo per il Nola il primo spavento arriva già dopo due minuti di gara con il palo di Maione di testa ma bastano pochi attimi per trovare nuovamente l’equilibrio. I Nolani si difendono con intensità e partono in contropiede, arrivando al 69′ anche vicini alla rete con un tiro a giro di Guarracino. Il Pompei accelera per trovare la via del gol ma non impensierisce seriamente Montalti. L’azione più pericolosa arriva al 5 minuti dalla fine con un cross teso in area piccola e un colpo di testa in tuffo di Maniero che va di poco a lato. Tirato il sospiro di sollievo, il Nola serra i ranghi e porta a casa tre punti pesantissimi. Tra sette giorni ancora un derby per i Bianconeri che ospiteranno la Sarnese.

“Questa vittoria è la vittoria della squadra, non ho aggettivi per i miei ragazzi che sono stati strepitosi – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Potevamo forse fare qualcosa in più quando avevamo palla ma ovviamente non posso dirgli niente, hanno lavorato come una famiglia e hanno fatto un grande lavoro. Non abbiamo rischiato tanto tranne le due occasioni del palo e del colpo di testa finale e abbiamo giocato per più di un’ora in dieci. Credo che Guarracino abbia dato qualcosa in più e ci abbia dato grande equilibrio, permettendomi anche di non fare sostituzioni che potessero stravolgere. Ora però testa alla prossima gara, mettiamo nel cassetto questa grande soddisfazione e riprendiamo a lavorare. I tifosi devono essere orgogliosi di questi ragazzi”.

IL TABELLINO

Reti: Iannello 19′ (N).

Pompei: D’Agostino, Bove (86′ Zannoni), Del Gesso (62′ Shaibu), Cardore, Maione, Allegra (55′ Riccio), Ziello, Maniero, Iurgens (62′ Mendoza), Volpe (77′ Cirillo), Calemme. A disposizione: Rendina, Celli, Spina, Baumwollspinner. Allenatore: Luca Fusco.

FC Nola 1925: Montalti, Cipolla, Iannello (87′ Severino), Capone, Dell’Orfanello (18′ Setola), Nunziante, Marcelli (74′ Papa), Berardocco, Estrella, Guarracino (91′ Galizia), Ahmetaj (53′ Fangwa). A disposizione: Olszewski, Romano, Ambrosio, Cacciatore. Allenatore: Domenico Giampà.

Arbitro: Benestante di Aprilia (assistenti Gianneschi di Grosseto e Ben Marga di

Bologna).

Note: ammoniti Cipolla e Capone per il Nola; ammoniti Iurgens, Allegra e Shaibu per

il Pompei; espulso Estrella per il Nola.