Nocera Superiore, nel nome di Falcone: il dott. Catello Maresca incontra gli studenti per una giornata di legalità

Una giornata intensa e carica di significato quella vissuta oggi a Nocera Superiore, dove la memoria di Giovanni Falcone è stata al centro di un incontro dedicato ai valori della legalità e dell’impegno civico. Ospite d’onore è stato il magistrato Catello Maresca, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata, che ha portato la sua testimonianza diretta davanti a una platea di studenti attenti e partecipi.

Nel ricordo del giudice ucciso a Capaci, il dott. Maresca ha sottolineato come la giustizia non sia solo repressione dei fenomeni mafiosi, ma soprattutto un’opera quotidiana di educazione, cultura e responsabilità. È tra i banchi di scuola, ha detto, che si pongono le basi per un cambiamento vero, dove ogni gesto e ogni scelta possono diventare seme di legalità.

L’incontro ha visto la presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine: tra queste, l’Arma dei Carabinieri con il Colonnello Gianfranco Albanese, e l’associazione sindacale UNARMA, rappresentata da Emilio Taiani. Un momento di dialogo autentico, promosso dall’amministrazione comunale, che ha voluto rafforzare il legame tra cittadinanza e giustizia, tra giovani e memoria storica.

«Continuiamo a seminare legalità. Con coraggio, insieme» ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un messaggio chiaro: la lotta alle mafie si costruisce giorno dopo giorno, con scelte consapevoli, cultura della legalità e partecipazione civica.