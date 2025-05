Mugnano del Cardinale. Giochi di una volta, emozioni di sempre: una giornata di festa, tradizione e inclusione. VIDEO

Oggi, presso la sede dei Servizi Sociali Intercomunali di Largo Jerocades, si è svolta con grande successo la “Giornata dei giochi di una volta”, un’iniziativa che ha unito tradizione, divertimento e inclusione in occasione della Giornata Mondiale del Gioco 2025, promossa dall’UNICEF.

L’evento, fortemente voluto dalla dottoressa Rosa Grano, direttrice del Consorzio dei Servizi Sociali “Vallo di Lauro – Baianese”, ha visto la calorosa partecipazione dei ragazzi “molto speciali” e delle loro famiglie, insieme agli operatori, educatori e rappresentanti dei Comuni dell’Ambito Territoriale A6, tra cui Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone e Taurano.

Organizzato dagli operatori del Centro Sociale Polifunzionale “Centro Benessere Psicologico”, l’evento ha riportato in vita i giochi semplici e genuini del passato: dalla corsa coi sacchi al tiro alla fune, passando per la campana e il gioco della corda. Giochi capaci di stimolare fantasia, movimento e relazione, abbattendo le barriere e coinvolgendo tutti, indipendentemente dall’età o dalle abilità.

Particolarmente apprezzata la presenza di Pasquale Tarantino, figura ormai di casa presso il Centro, che ha animato la giornata con il suo entusiasmo travolgente, regalando sorrisi e momenti di pura gioia a tutti i partecipanti.

La giornata non è stata soltanto un’occasione di svago, ma anche un momento per riflettere sul valore profondo del gioco: non solo come strumento di crescita individuale, ma anche come mezzo di coesione sociale e veicolo di una cultura dell’inclusione.

Il merito di questa iniziativa va anche alla visione della dottoressa Rosa Grano, che ha saputo trasformare una ricorrenza internazionale in una festa della comunità, in cui ogni bambino ha potuto sentirsi protagonista, accolto e valorizzato.

(Andrea Salvatore Guerriero)