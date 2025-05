“Mani in pasta”, a Baronissi un progetto educativo tra grano, creatività e sorrisi

Si è conclusa questa mattina con grande partecipazione la fase finale del progetto “Mani in pasta”, promosso dall’associazione Alvaa e realizzato presso il Centro Sociale di Baronissi. Un’iniziativa coinvolgente, che ha saputo unire conoscenza, manualità e spirito di collaborazione, offrendo ai più piccoli un’esperienza educativa di grande valore.

Il progetto ha accompagnato i bambini lungo un percorso didattico che li ha portati a conoscere il ciclo del grano, dalla semina alla trasformazione in farina, per poi cimentarsi oggi nella preparazione della pizza con le proprie mani. Un’attività pratica che ha suscitato entusiasmo e curiosità, trasformando l’apprendimento in un momento di festa.

Presente all’evento anche la sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha voluto condividere sul proprio profilo social l’emozione vissuta: «È stato emozionante vedere i bambini coinvolti in un’attività così educativa e stimolante. Un momento davvero speciale, che ha unito apprendimento, creatività e spirito di gruppo. Osservare la loro gioia e il senso di soddisfazione nel creare qualcosa con le proprie mani è stato davvero toccante».

La sindaca ha inoltre ringraziato l’associazione Alvaa per la passione con cui ha curato ogni fase del progetto, e tutte le istituzioni presenti per il sostegno e la vicinanza mostrata. “Mani in pasta” si è così rivelato un esempio virtuoso di educazione attiva, capace di trasmettere ai bambini non solo nozioni, ma anche valori legati alla condivisione, alla tradizione e alla bellezza del fare insieme.

Un’iniziativa che arricchisce il percorso formativo dei più piccoli e rafforza il legame tra scuola, territorio e comunità.