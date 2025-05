“Alice oltre lo spreco”: al Teatro Gesualdo l’evento conclusivo dell’Educational Goal di Grande Srl

Martedì 20 maggio il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Educational Goal”, promosso da Grande Srl in collaborazione con il Comune di Avellino. Una mattinata interamente dedicata ai bambini, all’ambiente e all’educazione civica, che segna la fine di un percorso educativo innovativo e partecipato.

Nel corso dell’anno scolastico, il progetto ha coinvolto oltre 1000 alunni di 50 classi cittadine, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata. Un’iniziativa che ha unito teoria, attività laboratoriali e creatività, valorizzando la partecipazione attiva dei più piccoli.

Il momento centrale della giornata sarà lo spettacolo teatrale “Alice oltre lo spreco”, in programma alle ore 10:30. Si tratta di una rivisitazione in chiave ecologista del celebre racconto di Lewis Carroll, che trasporterà i bambini in un mondo fantastico dove si affrontano temi attuali come il riciclo, il riuso e il rispetto per l’ambiente. Sul palco, personaggi simbolici accompagneranno il pubblico in un viaggio educativo e divertente, illustrando comportamenti virtuosi e cattive abitudini da superare.

Alle ore 11:30, alla presenza della sindaca di Avellino, Laura Nargi, si terrà la cerimonia di premiazione delle classi che si sono maggiormente distinte per impegno e partecipazione nel corso del progetto. Un riconoscimento simbolico, ma importante, per sottolineare il valore della consapevolezza ambientale fin dalla giovane età.

“Alice oltre lo spreco” rappresenta non solo la conclusione di un percorso, ma anche un’occasione per ribadire quanto l’educazione alla sostenibilità sia fondamentale per costruire comunità più attente e responsabili.