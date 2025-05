Discarica sotto il ponte della 268 ad Angri: allarme ambientale sul Rio Sguazzatoio

Cumuli di rifiuti, materiali di scarto, plastica e detriti edilizi. L’area fluviale del Rio Sguazzatoio, nei pressi del ponte della Statale 268 ad Angri, si presenta come una vera discarica a cielo aperto, suscitando preoccupazione per l’impatto ambientale e il degrado crescente. La denuncia è stata formalizzata da Eugenio Lato, referente del gruppo Fronte Civile – Stay Angri, che ha trasmesso una segnalazione via PEC ad Anas, Comune di Angri e Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno.

Lato ha chiesto un intervento immediato per rimuovere i rifiuti e ripristinare il decoro dell’area, sottolineando come il sito, un tempo habitat naturale, sia oggi compromesso da incuria e abbandono. La zona, oltre a essere vicina a un importante nodo stradale, rappresenta un ecosistema fragile messo a rischio dalla mancanza di controlli e da comportamenti incivili. I residenti attendono ora risposte concrete dalle istituzioni, affinché la denuncia non resti inascoltata.