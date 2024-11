Dimissioni del sindaco di Scafati, Santocchio (Fratelli d’Italia) chiede responsabilità alla classe politica: “Serve una nuova visione della città”

Alla luce delle dimissioni rassegnate dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, interviene per fare chiarezza sulla situazione politica e sottolineare la posizione della classe politica rispetto alla crisi amministrativa che ha colpito il Comune di Scafati.

«Le dimissioni del sindaco Aliberti rappresentano l’epilogo inevitabile di una gestione politica ormai logorata da frizioni interne e personalismi esasperati. Non c’è mai stata una reale crisi di maggioranza, ma piuttosto rapporti personali tesi, che hanno minato la stabilità amministrativa e la capacità di governare nell’interesse dei cittadini. Oggi più che mai, è necessario che la politica torni a mettere al centro il mandato ricevuto dagli elettori, senza compromessi o inciuci di comodo.»

Santocchio ha poi respinto con fermezza l’ipotesi di un governo civico allargato, avanzata nelle ultime settimane. «Le alleanze si costruiscono su basi politiche solide, con un progetto elettorale chiaro e condiviso, non sulla ricerca disperata di numeri in consiglio comunale per mantenere in piedi una maggioranza traballante. Questo modo di fare politica ha fallito, e Fratelli d’Italia non parteciperà a manovre di palazzo che tradiscono la volontà popolare».

Il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni ha quindi ribadito l’impegno del partito nel vigilare sulla fase di transizione e nel prepararsi a nuove sfide elettorali. «Ora è il momento di assumersi le proprie responsabilità. Noi siamo pronti a proporre una visione di città alternativa, costruita sulla serietà, la coerenza e la capacità di rispondere concretamente alle esigenze di Scafati. Questo è il nostro impegno e lo porteremo avanti con determinazione».