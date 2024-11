Fisciano: albero crolla al campus universitario, tre giovani feriti

Dramma sfiorato presso il campus dell’Università di Fisciano, dove un albero di grandi dimensioni è crollato intorno alle 13:30, nei pressi dell’edificio E2, ferendo tre ragazzi. L’incidente, probabilmente causato dalle forti raffiche di vento che interessano la zona, ha scosso la comunità accademica.

I tre giovani, che si trovavano al campus per seguire un corso del Tfa (Tirocinio Formativo Attivo), sono stati colpiti dal tronco. Uno di loro ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Gli altri due hanno riportato ferite più lievi ma sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul posto.

L’area è stata immediatamente interdetta al pubblico per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona e verificare la stabilità degli altri alberi circostanti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto e le condizioni che hanno portato al cedimento dell’albero.

Il crollo ha riaperto il dibattito sulla necessità di una manutenzione regolare degli spazi verdi del campus, che ogni giorno accoglie migliaia di studenti e personale accademico. La sicurezza dell’ambiente universitario è ora sotto la lente di ingrandimento, con la speranza che episodi simili non si ripetano in futuro.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, si è evitato un bilancio più tragico. Restano ora da monitorare le condizioni del giovane più gravemente ferito, mentre le autorità proseguiranno le indagini per fare piena chiarezza sull’accaduto.