Ucraina, Marigliano dedica il primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea cittadina alla guerra

La guerra in Ucraina e le iniziative che l’amministrazione comunale di Marigliano intende mettere in campo per sostenere la popolazione saranno all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale in programma per le 18 del 2 marzo 2022.

“Quanto sta accadendo non molto lontano da noi è molto triste e – dice il sindaco Peppe Jossa – ognuno ha il dovere di contribuire ad aiutare chi in questo momento sta vivendo nell’inferno di una guerra. Facciamo nostro l’appello di papa Francesco e ci attiveremo in ogni modo per stare accanto ai cittadini che soffrono ”.

“Mi metterò in contatto con i rappresentanti della comunità ucraina sul nostro territorio non solo per esprimere di persona la solidarietà e la vicinanza dell’intera città di Marigliano, ma anche per valutare con loro la soluzione migliore per far arrivare fin laggiù il nostro calore e soprattutto il nostro sostegno concreto”, annuncia il primo cittadino.

“Ci rivolgeremo anche alla Caritas per offrire il nostro contributo e per manifestare la disponibilità a collaborare alla riuscita delle operazioni umanitarie che saranno attivate. Vogliamo esprimere – continua Jossa – con i fatti più che con le parole il nostro affetto a chi sta soffrendo e soprattutto la nostra contrarietà ad una guerra che deve essere fermata quanto prima”.

