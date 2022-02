SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV). Vivian Tenore vince il Trofeo di Roma per il pattinaggio artistico a rotelle

La studentessa del De Sanctis conquista il podio all’importante manifestazione internazionale. Gli auguri del Dirigente e della comunità scolastica La studentessa Vivian Tenore iscritta alla classe prima indirizzo Classico dell’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, conquista il primo posto nella manifestazione sportiva di livello internazionale “Trofeo di Roma” per la categoria pattinaggio artistico a rotelle. La giovane campionessa non è nuova alle vittorie: già era salita nel mese di settembre, sul secondo gradino del podio in una gara a livello nazionale. E ad oggi si sta preparando per gareggiare nella prossima primavera ad una competizione regionale.

Con questo importante traguardo Vivian Tenore ha dimostrato di saper coniugare la sua passione per il pattinaggio, coltivata sin da piccola con impegno e dedizione, con lo studio delle materie scolastiche. Infatti, dopo la premiazione è ritornata tra i banchi di scuola, per continuare a seguire le lezioni, perché il suo sogno è quello di voler studiare per diventare medico e non solo di continuare a praticare questa specialità sportiva.

Il Dirigente, prof. Gerardo Cipriano, e l’intera comunità scolastica si congratulano con la studentessa per il brillante successo ottenuto e sono orgogliosi che il “De Sanctis” sia frequentato da ragazzi che, oltre a risultare impegnati nella propria formazione culturale, si dedicano non senza sacrifici ai loro interessi, conseguendo ottimi risultati. “Siamo davvero soddisfatti – conclude il Dirigente – che una studentessa della nostra scuola abbia vinto il primo premio in una manifestazione sportiva, a testimonianza del fatto che il De Sanctis non cura solo la preparazione dei suoi studenti, ma si compiace che loro siano valorizzati anche nelle proprie passioni. A nome dell’Istituto il Dirigente augura alla giovane campionessa di raggiungere altri importanti traguardi”.

