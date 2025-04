S. GIULIO PAPA

—————————-



Settimana n. 15

Giorni dall’inizio dell’anno: 102/263

A Roma il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 18:47 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:41 e tramonta alle 19:05 (ora solare)

Luna: 5.10 (tram.) 18.32 (lev.)

Sciame meteoritico delle Verginidi.

Proverbio del giorno:

Aprile cava la vecchia dal covile.

Aforisma del giorno:

Per l’uomo non ci sono certezze e la fortuna non lo conduce necessariamente alla vecchiaia: lo congeda a suo piacimento. (Seneca)