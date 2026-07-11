ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 11 Luglio 2026

S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO

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Settimana n. 28

Giorni dall’inizio dell’anno: 192/173

Orologie calendari

A Roma il sole sorge alle 04:46 e tramonta alle 19:45 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:45 e tramonta alle 20:12 (ora solare)

Luna: 1.05 (lev.) 17.14 (tram.)

Aforisma del giorno:

Finiscila con queste vane apprensioni. Ricordati che non è il sentimento che costituisce la colpa ma il consenso a siffatti sentimenti. La sola volontà libera è capace di bene o di male. Ma quando la volontà geme sotto la prova del tentatore e non vuole ciò le viene presentato, non solo non vi è colpa, ma vi è la virtù. (S. Pio da Pietrelcina)