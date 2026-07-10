Sarno, auto cannibalizzata ritrovata in un dirupo durante un controllo della Guardia Agroforestale Italiana

10/07/2026 binews.it CRONACA, SALERNO CITTA', SALERNO e PROVINCIA 0

Sarno, auto cannibalizzata ritrovata in un dirupo durante un controllo della Guardia Agroforestale Italiana

La Guardia Agroforestale Italiana – Distaccamento Sarno, nel corso di un’attività di monitoraggio e controllo del territorio montano, ha effettuato un sopralluogo al di sopra dell’oasi Voscone, in località Vasche.

Durante l’ispezione, il Dirigente Giovanni Calabrese, il Responsabile Locale e l’agente Aniello Crescenzo hanno rinvenuto un’autovettura completamente cannibalizzata, precipitata all’interno di un dirupo lungo un costone montano.

Accertata la situazione, è stata immediatamente allertata l’Arma dei Carabinieri di Sarno che ringraziamo, intervenuta tempestivamente sul posto per gli accertamenti di competenza.

Successivamente è stato contattato il proprietario del veicolo, che è stato informato del ritrovamento. Al termine delle verifiche, è stata predisposta la rimozione dell’autovettura mediante carro attrezzi.

La Guardia Agroforestale Italiana rinnova il proprio impegno nella tutela e nel controllo del territorio, proseguendo quotidianamente le attività di vigilanza a servizio della collettività e a supporto delle Forze dell’Ordine.
L’ente guidato a livello nazionale dal Dott Antonio D’Acunto , sta combattendo e denunciando quasi giornalmente eco mafia e chiunque deturpi l’ambiente .

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