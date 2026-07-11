SANT’Oggi. Sabato 11 luglio la chiesa festeggia san Benedetto da Norcia e santa Olga

11 luglio: santa Olga, figlia di un nobile variago (mercenario) della casata Izborsk, Olga nacque in un villaggio presso il fiume Velika a pochi chilometri da Pskov, sposò il principe Igor, divenuto nove anni dopo Gran Principe di Kiev, rimase vedova a seguito dell’assassinio del marito, ad opera dei Drevljani, ed ella con un temperamento retto ma violento, vendicò con fermezza l’assassinio, mandando a morte molti capi nemici e imponendo ai superstiti tributi e tasse di ogni genere; divenne reggente del principato di Kiev, per il figlio Svjatoslav di tre anni, governò con saggezza politica, amata dal popolo che le riconosceva il merito di essere giusta e misericordiosa, ma anche inflessibile, educò rettamente il figlio, anche se non ebbe la gioia di saperlo cristiano, lei si convertì al cristianesimo assumendo il nome Elena, si dedicò in opere caritatevoli verso i più indigente del suo popolo, Olga pregava giorno e notte per la conversione del figlio e per il bene dei sudditi, al termine della reggenza, secondo le leggi di allora, si ritirò nei suoi possedimenti privati, dove continuò nella sua opera di apostolato e missionaria, costruì alcune chiese fra cui quella in legno di S. Sofia a Kiev, visse piamente e morì a circa 80 anni.