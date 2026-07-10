Baiano, a soli 9 anni Melissa Felice conquista il mondo della moda: il baby modello già protagonista per prestigiosi marchi internazionali

A soli 9 anni, Melissa Felice, di Baiano, sta già costruendo un percorso di rilievo nel mondo della moda e della pubblicità. Nonostante il nome possa trarre in inganno, Melissa è un bambino, un giovane modello che si sta facendo apprezzare per talento, impegno e professionalità.

Iscritto all’agenzia CastingKids di Napoli dal luglio 2025, Melissa ha mosso i primi passi nel settore con gli shooting realizzati per Piazza Italia, per poi essere scelto da marchi sempre più prestigiosi del panorama fashion.

Nel suo curriculum figurano collaborazioni con importanti brand come OS Sunglasses, Lalalù, Just Cavalli, Roberto Cavalli, Harmont & Blaine e Save the Duck, esperienze che testimoniano una crescita costante e il riconoscimento delle sue qualità da parte degli operatori del settore.

Anche sui social il suo percorso sta attirando l’attenzione. Il profilo Instagram di Melissa è seguito da centinaia di follower italiani e internazionali, molti dei quali appartengono al mondo del baby modeling e della moda.

Pur avendo soltanto nove anni, Melissa affronta ogni shooting con grande maturità, dimostrando serietà, disciplina e dedizione. Sul set si distingue per il suo atteggiamento professionale, seguendo con attenzione le indicazioni di fotografi e stylist e contribuendo alla buona riuscita di ogni servizio fotografico.

Per il giovane modello di Baiano il cammino è solo all’inizio, ma i risultati ottenuti in poco più di un anno lasciano già intravedere un futuro promettente. Un percorso fatto di passione, sacrificio e impegno che rappresenta motivo di orgoglio per la sua famiglia e per l’intera comunità baianese.