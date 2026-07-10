Mugnano del Cardinale, la festa entra nel vivo: tra riconoscimenti, arte e musica il paese si prepara al giorno della Patrona

MUGNANO DEL CARDINALE – Con il triduo ormai avviato e il paese immerso nell’atmosfera della festa, sabato 11 luglio segna l’inizio del cuore del programma civile dedicato a Maria Santissima delle Grazie. Una giornata che unisce cultura, giovani e spettacolo, anticipando il momento più intenso delle celebrazioni: la processione solenne di domenica.

L’apertura della giornata sarà dedicata alle nuove generazioni. Il Comitato Festa ha previsto la premiazione degli alunni della scuola primaria e degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Spazio, quindi, alla cultura con l’inaugurazione della Mostra d’Arte Collettiva, allestita nel Cortile Maria Cristina di Savoia e, contestualmente, presso il Circolo Anziani. L’esposizione resterà aperta fino al 13 luglio e raccoglierà le opere di Giuseppe Tedeschi, Mario Casoria, Luigi Albi, Michelina Gironda, Armando Flammia, Milena D’Avino, Gaetano Russo e Antonio Avello, offrendo ai visitatori un percorso artistico che intreccia sensibilità, tecnica e tradizione.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre premiati gli studenti che hanno partecipato al progetto “Mugnano, terra di arte e di fede: pittura, scultura e ceramica”, promosso dall’APS Maria Santissima delle Grazie in collaborazione con il Comune di Mugnano del Cardinale. L’iniziativa, che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, ha consentito ai ragazzi di raccontare il territorio attraverso l’arte, valorizzando il patrimonio storico, religioso e culturale della comunità. Le opere realizzate saranno esposte al pubblico durante la mostra.

Con il calare della sera, il programma si sposterà in piazza Umberto I, dove alle 22 è in calendario il concerto dei Mixitalia, primo grande appuntamento musicale dell’edizione 2026 della festa patronale. Un evento destinato a richiamare cittadini, famiglie e visitatori, accompagnando il paese in una serata di aggregazione e spettacolo.

Il sabato rappresenta, tradizionalmente, il momento di passaggio tra il programma civile e il culmine delle celebrazioni religiose. Dopo la musica e gli eventi in piazza, l’attenzione della comunità si sposterà inevitabilmente sulla giornata di domenica, quando Mugnano del Cardinale rinnoverà il proprio legame con Maria Santissima delle Grazie, nel corso della solenne processione che da generazioni rappresenta il momento più atteso e partecipato dell’intera festa patronale.