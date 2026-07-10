MARZANO DI NOLA: INIZIATIVA SOCIAL VIDEO PER LA FESTA DELLA MODANNA  DELL’ABBONDANZA

A Marzano di Nola è nata una straordinaria iniziativa finalizzata a far conoscere la festa in onore di Maria Santissima dell’Abbondanza e le sue profonde emozioni attraverso il mondo dei social network. L’idea è nata dall’intuizione di Vincenzo Nappi, un giovane e dinamico collaboratore parrocchiale che cura e gestisce con dedizione le pagine social della parrocchia. Con grande entusiasmo, Vincenzo è riuscito a fare rete e a coinvolgere attivamente tutti i ragazzi e le ragazze del paese, intercettando la partecipazione di tutte le fasce d’età. È stato proprio Vincenzo a ideare e strutturare l’intero progetto, occupandosi personalmente e in prima linea di ogni singola fase: dalle riprese sul campo alla conduzione delle interviste, fino al minuzioso lavoro di post-produzione e all’editing dei video. Grazie alla sua competenza tecnica e alla sua sensibilità, ha trasformato i contenuti digitali in veri e propri strumenti di narrazione collettiva per raccontare la grandezza della fede mariana. Questo progetto, interamente curato e realizzato da Vincenzo, ha creato un legame unico tra le diverse generazioni del paese. Davanti al suo obiettivo si alternano infatti i ricordi lucidi degli anziani, custodi della memoria storica e dei sacrifici legati al culto della Madonna dell’Abbondanza, e la freschezza dei bambini e dei giovani, che scoprono la bellezza e l’orgoglio delle proprie radici. Attraverso il montaggio video moderno e accattivante realizzati da Vincenzo, l’iniziativa sta dando vita a un vero e proprio archivio storico e digitale per Marzano di Nola, capace di immortalare per sempre gli sguardi, le preghiere e i momenti più significativi dei festeggiamenti. Inoltre, il frutto del suo lavoro di condivisione online ha permesso di superare i confini fisici del comune, raggiungendo i tantissimi concittadini che vivono lontano o all’estero per motivi di studio e lavoro. Guardare questi video e ascoltare i canti e le voci della propria terra permette a chi è distante di sentirsi di nuovo a casa, unito alla comunità nel momento più importante dell’anno.