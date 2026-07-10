Tufino inaugura il nuovo Centro Sportivo: il 13 luglio una serata di festa con l’US Avellino e il Real Tufino 5

TUFINO – Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla crescita dei giovani sta per aprire le sue porte. Lunedì 13 luglio, alle ore 19:30, il Comune di Tufino inaugurerà ufficialmente il nuovo Centro Sportivo di via degli Olmi, con una serata aperta a tutta la cittadinanza e a ingresso gratuito.

L’evento rappresenta un momento importante per la comunità, che si arricchisce di una moderna struttura destinata ad accogliere attività sportive, eventi e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.

Ad impreziosire la cerimonia sarà la presenza dell’US Avellino Calcio, che prenderà parte all’iniziativa insieme alla squadra locale ASD Real Tufino 5, offrendo ai tifosi e agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino una serata all’insegna del calcio e di incontrare i protagonisti del club biancoverde.

Il programma prevede, oltre al momento inaugurale, una serie di appuntamenti dedicati allo sport e all’intrattenimento, con musica e animazione per rendere ancora più speciale una giornata che segna l’inizio di una nuova stagione per lo sport cittadino.

L’amministrazione comunale invita famiglie, giovani e cittadini a partecipare numerosi per condividere insieme questo importante traguardo, simbolo di un investimento sul territorio e sulle nuove generazioni.

L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 13 luglio alle ore 19:30, presso il Centro Sportivo di via degli Olmi a Tufino. L’ingresso è libero e gratuito.