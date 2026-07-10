Avella, rubate le nuove piante al Parcheggio Castellana: verifiche con la videosorveglianza

AVELLA – Erano state messe a dimora solo pochi giorni fa per rendere più decorosa e accogliente una delle principali aree pubbliche del paese. Ma alcune delle nuove piante collocate presso il Parcheggio Castellana sono state rubate, vanificando almeno in parte l’intervento di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale.

L’episodio non rappresenta un caso isolato. Situazioni analoghe si sono infatti già verificate in altre zone di Avella, in particolare a Piazza Convento, dove oltre alla sottrazione di alcune essenze si sono registrati anche atti vandalici ai danni dell’arredo urbano.

Nonostante l’accaduto, il Comune ha fatto sapere che nei prossimi giorni provvederà a ripiantare le essenze mancanti, confermando la volontà di proseguire negli interventi di cura del verde pubblico e di valorizzazione degli spazi cittadini. L’auspicio è che questa volta le nuove piante possano essere rispettate e contribuire a rendere il territorio più decoroso e vivibile.

Sul fronte dei controlli, saranno effettuate le verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza comunale nelle aree coperte dalle telecamere. Qualora dalle immagini dovessero emergere elementi utili all’identificazione dei responsabili, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla legge.

Il ripetersi di episodi di questo genere riporta al centro dell’attenzione il tema del rispetto dei beni comuni. Le aree verdi, così come l’arredo urbano, rappresentano un patrimonio dell’intera collettività: preservarli significa contribuire alla qualità della vita e al decoro della città, valori che richiedono la collaborazione e il senso civico di tutti i cittadini.