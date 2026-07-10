Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 10 luglio

Sono stati estratti i numeri del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 10 luglio 2026. Nessun “6” è stato centrato al Superenalotto e il jackpot continua a crescere, raggiungendo quota 192,7 milioni di euro per il prossimo concorso di sabato 11 luglio.

Di seguito tutte le combinazioni vincenti, le quote e i principali numeri ritardatari.

I numeri del Lotto del 10 luglio

Ecco i numeri del Lotto dell’ultima estrazione, quella di venerdì 10 luglio 2026:

Bari: 88 – 71 – 89 – 31 – 33

Cagliari: 5 – 67 – 39 – 21 – 35

Firenze: 54 – 85 – 2 – 78 – 57

Genova: 17 – 45 – 4 – 25 – 29

Milano: 56 – 58 – 49 – 35 – 8

Napoli: 49 – 56 – 19 – 68 – 8

Palermo: 87 – 39 – 72 – 5 – 56

Roma: 59 – 51 – 22 – 62 – 41

Torino: 60 – 84 – 32 – 28 – 1

Venezia: 46 – 69 – 11 – 36 – 22

Nazionale: 22 – 36 – 41 – 18 – 76

Il 10eLotto di venerdì 10 luglio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 luglio sono:

5 – 17 – 39 – 45 – 46 – 49 – 51 – 54 – 56 – 58 – 59 – 60 – 67 – 69 – 71 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89

Numero Oro: 88

Doppio Oro: 88 – 71

Extra: 2 – 4 – 11 – 19 – 21 – 22 – 25 – 28 – 31 – 32 – 35 – 62 – 68 – 72 – 78

Superenalotto: numeri, jackpot e quote

Ecco la combinazione vincente del concorso del 10 luglio 2026:

02 – 03 – 12 – 28 – 63 – 82

Numero Jolly: 76

Numero Superstar: 79

Jackpot del Superenalotto del 10 luglio 2026: 191.700.000 euro

Jackpot del prossimo concorso di sabato 11 luglio 2026: 192.700.000 euro

Le quote del Superenalotto

Superenalotto

* Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00

* Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00

* Punti 5: 13 totalizzano Euro: 11.266,70

* Punti 4: 1.005 totalizzano Euro: 148,79

* Punti 3: 29.664 totalizzano Euro: 15,15

* Punti 2: 359.388 totalizzano Euro: 5,00

Superstar

* Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

* Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

* Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

* Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 14.879,00

* Punti 3SS: 122 totalizzano Euro: 1.515,00

* Punti 2SS: 1.955 totalizzano Euro: 100,00

* Punti 1SS: 11.543 totalizzano Euro: 10,00

* Punti 0SS: 25.434 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 86 totalizzano Euro: 4.300,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 12.916 totalizzano Euro: 38.748,00

Vincite WinBox 1: 1.811 totalizzano Euro: 45.275,00

Vincite WinBox 2: 211.024 totalizzano Euro: 428.720,00

Totale vincite Seconda Chance: 13.002

Totale vincite WinBox: 212.835

I numeri ritardatari del Lotto

In vista dell’estrazione di sabato 11 luglio 2026, continua a guidare la classifica dei ritardatari il 40 sulla ruota di Napoli, assente da 140 estrazioni. Seguono il 67 di Bari, che manca da 128 concorsi, e l’1 di Napoli, assente da 119 estrazioni.

I ritardatari in assoluto

* Napoli: 40 (manca da 140 estrazioni)

* Bari: 67 (manca da 128 estrazioni)

* Napoli: 1 (manca da 119 estrazioni)

* Torino: 49 (manca da 117 estrazioni)

* Bari: 66 (manca da 116 estrazioni)

* Bari: 10 (manca da 107 estrazioni)

* Bari: 48 (manca da 88 estrazioni)

* Venezia: 31 (manca da 86 estrazioni)

* Nazionale: 49 (manca da 85 estrazioni)

* Napoli: 84 (manca da 77 estrazioni)

I tre numeri più ritardatari per ogni ruota

Bari: 67 (128) – 66 (116) – 10 (107)

Cagliari: 19 (59) – 62 (54) – 54 (48)

Firenze: 53 (64) – 66 e 16 (58) – 89 (57)

Genova: 63 (69) – 50 (60) – 78 (50)

Milano: 65 (73) – 39 (66) – 31 (65)

Napoli: 40 (140) – 1 (119) – 84 (77)

Palermo: 61 (68) – 47 (66) – 53 (65)

Roma: 45 e 66 (59) – 73 (48) – 25 e 13 (44)

Torino: 49 (117) – 37 (64) – 18 (52)

Venezia: 31 (86) – 25 e 4 (75) – 47 (74)

Nazionale: 49 (85) – 52 (63) – 78 (60)

I numeri ritardatari del Superenalotto

Per la prossima estrazione dell’11 luglio 2026, i numeri che mancano da più concorsi sono:

88 (67 estrazioni) – 67 (59) – 32 (57) – 50 (54) – 11 (47) – 77 (46)