S. SILVANO, S. NEREO

—————————-



Settimana n. 18

Giorni dall’inizio dell’anno: 124/241

A Roma il sole sorge alle 05:02 e tramonta alle 19:12 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:05 e tramonta alle 19:34 (ora solare)

Luna: 1.29 (tram.) 11.06 (lev.)

Luna: primo quarto alle ore 14.53.

Proverbio del giorno:

Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.

Aforisma del giorno:

Bisogna il più possibile scrivere come si parla e non parlare come si scrive (Sainte-Beuve)