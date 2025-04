Sant’Anastasia, tutto pronto per il grande pellegrinaggio del Lunedì in Albis: disposizioni, viabilità e Messe

Il tradizionale pellegrinaggio del Lunedì in Albis, che ogni anno richiama migliaia di fedeli al Santuario di Madonna dell’Arco, rappresenta una delle manifestazioni religiose e culturali più sentite dalla comunità di Sant’Anastasia. Un evento che affonda le sue radici nella storia del territorio e che, anche quest’anno, mobiliterà istituzioni, forze dell’ordine e volontari per garantirne lo svolgimento in piena sicurezza.

Il sindaco Carmine Esposito ha espresso un sentito ringraziamento “a tutti coloro che contribuiranno all’organizzazione: dal Prefetto di Napoli ai suoi collaboratori, dai Carabinieri alla Polizia di Stato, dalla nostra Polizia Locale alla Protezione Civile, dalla Croce Rossa ai medici volontari, fino agli uffici comunali e ai Padri Domenicani. Un ringraziamento anche ai cittadini, che comprendono l’importanza di questa giornata unica nonostante i disagi alla viabilità”.

Apertura del Santuario e orari delle Messe

Le porte del Santuario saranno aperte alle ore 3:00 del mattino di lunedì 21 aprile. Le celebrazioni della Santa Messa presso l’Aula polifunzionale sono previste nei seguenti orari: 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00 e 18:30.

Viabilità e sicurezza

Per garantire il regolare svolgimento del pellegrinaggio e la sicurezza dei partecipanti, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città.

È istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 21:00 di domenica 20 aprile alle ore 2:00 di martedì 22 aprile nei seguenti tratti:

• Via Madonna dell’Arco (da Via Emilio Merone a Via Romani Costanzi)

• Via Romani (da Via Madonna dell’Arco a Via Sandro Pertini)

• Via Padre Raimondo Sorrentino (da Via Madonna dell’Arco ad Alveo Stella)

Nelle medesime strade sarà attivo anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 17:30 del 20 aprile fino alle ore 2:00 del 22 aprile.

In aggiunta, è previsto un ulteriore divieto di transito veicolare per l’intera giornata di domenica 20 aprile, dalle ore 5:00 alle ore 23:00, nei seguenti tratti:

• Via Antonio D’Auria (da Via Marra a Via Guglielmo Marconi)

• Via Mario De Rosa (da Corso Umberto I a Via Antonio D’Auria)

L’amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni, per assicurare a tutti un pellegrinaggio sicuro e partecipato, nel segno della fede e della tradizione.