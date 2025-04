Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: Ecco come sarà il tempo nei giorni di festa

Si prevede un inizio di festività pasquali all’insegna dell’instabilità atmosferica su gran parte del Nord Italia. A partire da domenica 20 aprile, una perturbazione atlantica colpirà principalmente il Nordovest, con temporali e piogge intense attesi su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, fenomeni che nel corso della giornata si estenderanno anche all’ovest dell’Emilia e alla Lombardia.

Secondo 3bmeteo, qualche pioggia potrebbe interessare anche l’alto Triveneto, mentre condizioni più stabili sono attese sul resto del Nord. Il maltempo raggiungerà anche la Sardegna e parte del Centro Italia, con forti piogge in arrivo in Toscana già dalla serata. Più fortunato invece il versante adriatico e il Sud, dove si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento, in particolare su Lazio, Puglia e Calabria.

Pasquetta tra schiarite e rovesci sparsi

Per la giornata di Pasquetta (lunedì 21 aprile), la situazione non migliorerà in modo deciso. L’instabilità insisterà ancora sul Nordovest, seppur con una tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Anche il Nordest, in particolare le zone prossime all’arco alpino, potrebbe essere interessato da qualche rovescio sparso.

I fenomeni si estenderanno progressivamente verso sud, interessando le regioni del Centro-Sud, soprattutto lungo l’Appennino, dove sono previsti rovesci e temporali, destinati però ad attenuarsi nel corso della serata. In aumento anche l’instabilità su Sardegna e Sicilia, complici l’indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo e l’ingresso di correnti più fresche da ovest.

Le condizioni migliori dovrebbero riguardare il versante adriatico e quello ionico, che beneficeranno ancora di una certa stabilità atmosferica.