Quadrelle. Una giornata speciale per i giovani alunni di Quadrelle: Visita ai presepi di via Roma e alla casa del vice Direttore di Binews

Oggi, gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola elementare di Quadrelle hanno vissuto una giornata ricca di emozioni e scoperta, immergendosi nella magia del Natale. Accompagnati dalle loro insegnanti Maria Pesce, Sabatina De Gennaro e Concetta Candela, i bambini hanno visitato due splendidi presepi: uno situato in via Roma, nella zona della Madonnina, e un altro presso la casa del vice direttore di Binews, Andrea Salvatore Guerriero.

La visita ai presepi si è rivelata un’esperienza entusiasmante per i piccoli studenti, che hanno avuto modo di ammirare la cura dei dettagli e l’artigianalità delle rappresentazioni. In via Roma, il presepe ha colpito per la sua atmosfera tradizionale e suggestiva, mentre quello ospitato nella casa di Guerriero ha affascinato tutti per la sua bellezza e unicità.

Le maestre hanno sottolineato come queste attività siano fondamentali per avvicinare i bambini alla cultura e alle tradizioni natalizie, stimolando al contempo la loro curiosità e creatività. La soddisfazione degli alunni è stata evidente nei loro sorrisi e nei loro commenti entusiasti.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Gina Conte, che ha sostenuto e incoraggiato questa iniziativa, e alla maestra Anna Maria Montuori per il suo impegno e dedizione verso i piccoli studenti della scuola di Quadrelle.

Eventi come questo non solo arricchiscono il bagaglio culturale dei bambini, ma contribuiscono anche a creare momenti di condivisione e spirito comunitario, rendendo il periodo natalizio ancora più significativo.

(Andrea Salvatore Guerriero)