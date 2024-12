Mugnano del Cardinale: Convegno su “La Comunicazione. Il Giornalismo. Ieri, Oggi e Domani”

Il Laboratorio Culturale di Mugnano del Cardinale*, nell’ambito dell’iniziativa “Cultura ed Auguri”, organizza un importante convegno dal titolo: “La Comunicazione. Il Giornalismo. Ieri, Oggi e Domani”. L’evento si terrà lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale.

Programma dell’evento

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Dott. Alessandro Napolitano, Sindaco di Mugnano del Cardinale. A seguire, il dibattito sarà moderato da Enzo Pecorelli, giornalista e Presidente del Laboratorio Culturale.

Tra gli ospiti illustri:

– Francesco Pionati, ex vicedirettore del TG1 Rai, ex senatore ed ex deputato alla Camera. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1.

– Nello Cassese, corrispondente per “Il Mattino”, noto quotidiano campano.

– Nunzia Pecorelli, redattrice di “081 News” e “Binews”, testate di riferimento sul territorio.

Un’occasione per riflettere sul giornalismo

Il convegno rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’evoluzione del giornalismo e della comunicazione, analizzandone le radici storiche, il presente e le prospettive future in un’epoca sempre più segnata dalla tecnologia e dai social media.

Invito alla partecipazione

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, che è caldamente invitata a partecipare e contribuire con domande e riflessioni. Un appuntamento imperdibile per chi è interessato al mondo dell’informazione e alla sua continua trasformazione.