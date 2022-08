Quadrelle -Festa di San Giovanni Battista -Rivivi le emozioni della giornata

A Quadrelle si è reso omaggio al patrono San Giovanni Battista con i festeggiamenti solenni di domenica 21 agosto. La giornata è iniziata all’alba con lo sparo dei botti e il suono delle campane a festa. In mattinata si è tenuta la tradizionale marcia dei Battenti. Alle 11 è stata celebrata la Santa Messa da don Alberto Napolitano e concelebrata da don Franco Iannone. In serata si è tenuta la processione per le strade principali del paese, presente tra i numerosi fedeli anche il primo cittadino prof. Simone Rozza ed altri consiglieri. Uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio ha accompagnato l’ingresso del Santo in chiesa. (L. Carullo)

Rivivi con noi le emozioni della giornata attraverso il video e le foto più belle.IMG_3964