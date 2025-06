Quadrelle, al via i lavori per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica

Sono iniziati questa mattina a Quadrelle gli interventi di riqualificazione dell’intero impianto di pubblica illuminazione. Come già annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, il progetto prevede la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED di ultima generazione.

A dare comunicazione dell’avvio dei lavori è stato il sindaco Simone Rozza, che con un post sui canali ufficiali ha confermato l’inizio degli interventi, sottolineando che si tratta di un intervento atteso e fondamentale per il miglioramento della vivibilità urbana.

I lavori, che si protrarranno per alcune settimane, mirano non solo a migliorare la qualità e l’efficienza dell’illuminazione nelle strade cittadine, ma anche a risolvere le criticità emerse negli ultimi tempi, come guasti e zone in penombra. L’utilizzo della tecnologia LED consentirà inoltre un notevole risparmio energetico e una riduzione dell’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità promossi dal Comune.

L’amministrazione invita i cittadini alla collaborazione durante la fase di cantiere, garantendo aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori. L’intervento rappresenta un passo importante verso una Quadrelle più moderna, sicura ed efficiente.