Principio d’incendio lungo la Circumvesuviana: treni fermi verso Napoli

Mattinata di disagi per i viaggiatori della Circumvesuviana a causa di un principio d’incendio verificatosi nei pressi della stazione di Ercolano. Le fiamme, divampate a ridosso dei binari, hanno costretto l’Ente Autonomo Volturno (EAV) a sospendere temporaneamente la circolazione dei treni in direzione Napoli.

A renderlo noto è stata la stessa EAV attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si precisa che «la circolazione ferroviaria delle corse pari è momentaneamente interrotta in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco». Lo stop è stato disposto per motivi di sicurezza, al fine di permettere l’intervento dei soccorritori e la bonifica dell’area interessata.

Non si registrano feriti o danni a strutture, ma la situazione ha provocato rallentamenti e cancellazioni che hanno coinvolto numerosi pendolari. Ancora incerti i tempi per la ripresa del servizio, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto interessato.

L’EAV invita l’utenza a consultare i propri canali ufficiali per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e sulla progressiva riattivazione delle corse.