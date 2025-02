Verso il Premio Anfiteatro d’Argento 2025: La GB agricola di Nicola Barbato tra le eccellenze della Campania per agricoltura e turismo.

Con la nuova mission Creanza da lui ideata e resa operativa un nuovo modo di fare rete e proporre l’agricoltura coniugando i prodotti della terra con la passione della cucina irpina e delle sue bellezze storiche e paesaggistiche.

di Saverio Bellofatto

La GB Agricola è un’Azienda a carattere familiare dove l’agricoltura tradizionale è affiancata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, non perdendo mai di vista la genuinità e la qualità dei prodotti della terra. Ubicato nella piana di Montoro, nota località della valle dell’Irno, dove i rilievi montuosi che la circondano e il diretto contatto con l’aria mitigata proveniente dal mare, associati ad un suolo fertile hanno determinato il microclima ideale per lo sviluppo di numerose colture divenute famose proprio in questa zona. Parliamo della Cipolla Ramata di Montoro, dolce, profumata, sprigiona un’intensa e caratteristica aromaticità con un delicato e persistente gusto dal sapore inconfondibile che la fa apprezzare sia cruda che nelle più svariate proposte culinarie. Nicola Barbato, Presidente del Comitato per il riconoscimento IGP Cipolla Ramata di Montoro e fondatore della GB Agricola e le attività collegate: Agriturismo e Store “ Casa Barbato”, un’Agripizzeria, la fattoria didattica e l’AgrichefAccademy che sono diventati sede di incontro e crescita sul territorio, aggiunge Creanza, un altro tassello del personale impegno nel sociale e un nuovo modo di fare e proporre l’agricoltura coniugando i prodotti della terra con la passione della cucina irpina e più in generale campana nel segno della “buona creanza” termine dell’innata gentilezza di antiche radici. http://www.irpiniagreenexperience.it/

CREANZA: un’iniziativa per parlare del futuro rurale sostenibile, costituendo una rete tra i vari attori del Territorio Irpino ricco di bellezze naturali, borghi storici e tradizioni enogastronomiche, e quindi, capace di offrire esperienze uniche ai visitatori. Una mission di attrattiva turistica ideata e promossa dall’eclettico imprenditore agricolo montorese, Nicola Barbato della G.B. Agricola srl. Il progetto è stato presentato nel luglio 2024 alla presenza delle Istituzioni, di autorevoli personalità e molteplici imprenditori, i quali hanno plaudito l’iniziativa che nasce, si basa e si alimenta di amore e rispetto per la propria terra con i suoi prodotti, le colline e i vigneti. Per questo motivo, il loro sogno segreto è la diffusione a macchia d’olio, o meglio di Ravece, di Irpinia Green Experience non solo un’azienda agricola o agriturismo o azienda vitivinicola o caseifici e allevamenti qui e uno là, ma intere colline seguendo linee guida che si concretizzeranno in pacchetti turistici anche personalizzati. La comunicazione mediatica affidata a professionisti come Simona Tomei creatrice del sito-vetrina, di Nico Boccia per l’applicazione web che saranno affiancati dalla guida turistica abilitata dalla Regione Campania Emilia Bonaventura.

L’impegno di Nicola Barbato per la valorizzazione della Cipolla Ramata di Montoro è encomiabile così come le iniziative promossi nella sua “Farm” tra questi l’attesa festa del raccolto dal 27 al 29 giugno 2025, agricoltura, ambiente, gastronomia e territorio la sua splendida mission. Il 17 maggio 2025, la GB agricola riceverà il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria “ Eccellenze Imprenditoriali Agricole e Turistiche della Campania”.