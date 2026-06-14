Lacedonia presenta la XV Stagione Teatrale: grandi protagonisti della scena italiana sul palco del Teatro Comunale

Da Riccardo Scamarcio a Ornella Muti, passando per Sergio Rubini, Maurizio De Giovanni, Ettore Bassi e Morgan: dieci spettacoli in abbonamento per una stagione di altissimo livello.

LACEDONIA – È stata presentata ieri, presso il MAVI – Museo Antropologico Visivo Irpino, la XV Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia, un cartellone che si preannuncia tra i più prestigiosi degli ultimi anni e che conferma il ruolo della cittadina altirpina quale punto di riferimento culturale per l’intero territorio.

Con la presenza di artisti del calibro di Riccardo Scamarcio, Ornella Muti, Sergio Rubini, Maurizio De Giovanni, Ettore Bassi e Morgan, la XV Stagione Teatrale si presenta come uno dei cartelloni più prestigiosi mai ospitati dal Teatro Comunale di Lacedonia.

La nuova stagione, organizzata dal Comune di Lacedonia in collaborazione con Montecristo Produzioni Artistiche e Teatrali, proporrà dieci spettacoli in abbonamento distribuiti tra novembre 2026 e aprile 2027, con la presenza di alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico nazionale.

Ad inaugurare il cartellone, il prossimo 14 novembre, sarà Riccardo Scamarcio con Il Recital. Seguiranno Paolo Caiazzo e Antonello Costa con Un ponte per due, Peppe Iodice e Francesco Mastandrea con Ho visto Maradona, Justine Mattera e Pierluigi Iorio con Un ragazzo di campagna, Sergio Rubini con Ristrutturazione, Gigi e Ros con Orchestra Jazz in Bombask, Ornella Muti con L’invisibile che c’è, Maurizio De Giovanni con Il Commissario Ricciardi, Ettore Bassi con Il Sindaco Pescatore e, a chiudere la stagione, Morgan con Il Classico Morgan.

Una programmazione che unisce teatro d’autore, comicità, musica, narrazione e spettacolo, offrendo al pubblico un percorso culturale di grande qualità e capace di intercettare sensibilità e interessi differenti.

Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato come la stagione rappresenti non soltanto un’importante proposta culturale, ma anche uno strumento di valorizzazione del territorio e di promozione dell’immagine di Lacedonia.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi alla campagna abbonamenti e alle modalità di acquisto dei biglietti.

Per ulteriori informazioni su ticket e abbonamenti è possibile contattare il numero 339 4560657.

Calendario spettacoli in abbonamento

Novembre 2026

• 14 novembre 2026 – Riccardo Scamarcio – Il Recital

• 28 novembre 2026 – Paolo Caiazzo / Antonello Costa – Un ponte per due

Dicembre 2026

• 19 dicembre 2026 – Peppe Iodice / Francesco Mastandrea – Ho visto Maradona

Gennaio 2027

• 09 gennaio 2027 – Justine Mattera / Pierluigi Iorio – Un ragazzo di campagna

• 23 gennaio 2027 – Sergio Rubini – Ristrutturazione

Febbraio 2027

• 06 febbraio 2027 – Gigi e Ros con Orchestra Jazz – Bombask

• 21 febbraio 2027 – Ornella Muti – L’invisibile che c’è

Marzo 2027

• 06 marzo 2027 – Maurizio De Giovanni – Il Commissario Ricciardi

• 20 marzo 2027 – Ettore Bassi – Il Sindaco Pescatore

Aprile 2027

• 17 aprile 2027 – Morgan – Il Classico Morgan