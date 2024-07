Ne danno il triste annuncio i figli Salvatore, Mario e Stefano, le nuore, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 24 luglio 2024 alle ore 10,30 partendo dalla casa dell’Estinta in via Montevergine 35, Mugnano del Cardinale proseguendo per la parrocchia dell’Ascensione in Mugnano del cardinale. Dopo il rito religioso si saluterà in Chiesa.