NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale, lutto Maria Grazia Renzi

La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Maria Grazia Renzi, venuta a mancare presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra parenti, amici e conoscenti che in queste ore stanno esprimendo messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

A darne il triste annuncio sono il cugino Domenico Speltra, il nipote Camillo Speltra e tutti i familiari, che ricordano Maria Grazia come una persona stimata e benvoluta da quanti hanno avuto modo di conoscerla.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio alle ore 15:00 presso la Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Mugnano del Cardinale, dove parenti e amici potranno darle l’ultimo saluto. Al termine del rito funebre la famiglia riceverà le condoglianze in chiesa.