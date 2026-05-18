BAIANO. Al via lo “Yuppies Summer Camp 2026”: divertimento e attività per i più piccoli

Tutto pronto per lo “Yuppies Summer Camp 2026”, il campus estivo dedicato a bambini e ragazzi che prenderà il via il prossimo 8 giugno 2026, promettendo un’estate ricca di divertimento, giochi e tante attività all’aria aperta.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo Yuppies – giovani di successo, offrirà giornate all’insegna dell’animazione no-stop, con un programma pensato per coinvolgere i partecipanti tra momenti ludici, sportivi e ricreativi.

Tra le attrazioni previste ci saranno gonfiabili, giochi di squadra, laboratori creativi, attività motorie e un’ampia area playground dedicata all’esplorazione e al movimento. Non mancherà inoltre il grande giardino con piscina, ideale per trascorrere le giornate estive tra relax, tuffi e divertimento.

Previsti anche carretti golosità e tante sorprese per regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile in un ambiente sicuro e coinvolgente.

Gli organizzatori fanno sapere che il programma potrebbe subire alcune variazioni e invitano le famiglie a seguire i canali social ufficiali “@yuppies.summercamp” per tutti gli aggiornamenti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 392 0591931.