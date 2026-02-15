LA TUTELA DELL’ACQUA: CONTEST MUSICALE NELLA REGIONE CAMPANIA. Un contest per promuovere una delle sfide più importanti del nostro secolo

E’ stato da poco aperto un bando sul sito dell’Ente idrico campano. Il contest “Note d’acqua” , in collaborazione con Ufficio Scolastisco Regionale, è giunto alla sua terza edizione ed ha come obiettivo quello di promuovere una maggiore cultura e consapevolezza dell’acqua.

La gara consiste nella creazione di un brano musicale ispirato proprio all’acqua e i giovani verranno premiati proprio il 25 marzo, giornata internazionale dedicata a questa tematica, presso la Sala Nike dell’Auditorium del Centro Congressi Nexus.

Non una scelta a caso, quella di valorizzare questo elemento. Risuonano ancora le parole di Papa Francesco che lo definì come principio primario essenziale, la cui assenza e non tutela avrebbero potuto generare una grande guerra globale per l’acqua.

Vi lasciamo con le parole di Luca Mascolo, presidente dell’Ente:

“Questo contest è nato perché i ragazzi siano consapevoli non solo delle loro scelte per il futuro, ma perché già oggi, nel presente, possono essere motore di un cambiamento possibile solo attraverso la consapevolezza. Partecipare significa diventare protagonisti di un messaggio universale: l’acqua è vita e prendersene cura è una responsabilità di tutti.”