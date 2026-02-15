Maltempo in Campania, frana sulla Strada Statale 145 tra Castellammare di Stabia e Vico Equense

Una frana ha interessato nella notte la Strada Statale 145, arteria che collega Castellammare di Stabia a Vico Equense, in Costiera Sorrentina. Il cedimento si è verificato domenica 15 febbraio in località Scrajo, all’altezza del chilometro 14,7.

Secondo le prime ricostruzioni, una porzione di muro di contenimento di una proprietà privata è improvvisamente crollata, con ogni probabilità a causa delle forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute su gran parte della Campania. I detriti hanno invaso la carreggiata sottostante, rendendo la strada impraticabile.

La circolazione è stata interrotta in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del materiale franato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sorrento, i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli e la Protezione Civile.

Non si registrano feriti. Nelle adiacenze si sarebbe verificata anche la perdita di gasolio da parte di un camion, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche per evitare rischi alla viabilità e all’ambiente.

I lavori sono attualmente in corso e, secondo le autorità, potrebbero concludersi entro la mattinata. La SS145 potrebbe essere riaperta al transito veicolare già nel pomeriggio, salvo ulteriori criticità.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico fino alle ore 18 di oggi. La perturbazione continuerà a interessare il territorio regionale anche nelle prossime ore.

L’allerta è passata da arancione a gialla per le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Resta di livello giallo nelle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento), dove le condizioni di instabilità continueranno a richiedere massima attenzione.