FILOSOFIA A MARIGLIANO, L’VIII EDIZIONE DEL MARFFEST – FESTIVAL DI FILOSOFIA SFIDA L’ISOLAMENTO Da “CONvivenze” un laboratorio di pensiero per ricostruire legami umani

Un pensiero che diventa pratica, una comunità che si interroga su come (ri)costruire legami umani significativi in un’epoca segnata dalla frammentazione digitale e dalla solitudine di massa. È la scommessa dell’VIII edizione del MARFFEST – Festival di Filosofia di Marigliano (Napoli), in programma il 30-31 maggio e il 6-7 giugno 2026 tra chiese, chiostri, cortili, palazzi storici e giardini del centro in provincia di Napoli.

Il titolo scelto per quest’anno è “CONvivenze“. Non un semplice “stare insieme”, spiegano gli organizzatori dell’Associazione Culturale Oltremarigliano, ma la consapevolezza che la coesistenza tra individui civilizzati è il risultato – sempre fragile – di una costruzione complessa, che richiede cultura, saggezza, riconoscimento reciproco e un instancabile esercizio di dialogo.

A garantire il rigore teorico dell’iniziativa è la consulenza scientifica di Rosario Diana, filosofo e drammaturgo, primo ricercatore di filosofia presso l’Ispf-Cnr di Napoli. Coordinatrice dell’intera manifestazione è Rosa Anna Quindici, presidente dell’Associazione. “La convivenza – spiega Diana – non è un dato naturale, ma un risultato culturale sempre esposto al rischio della rottura. La filosofia, quando sa tradursi in pratica di vita, può offrire un contributo decisivo per impostare un’interrogazione articolata e fornire risposte efficaci”.

IIl format si articola in due movimenti: “Le idee…“, con lectio magistralis e dialoghi pubblici, e “Le esperienze…“, laboratori per bambini, adolescenti e adulti, passeggiate filosofiche, caffè dialoganti, concerti, performance artistiche e una cena conviviale. Tra gli interventi più attesi spicca la lectio magistralis della filosofa Donatella Di Cesare (Università “La Sapienza” di Roma), che sabato 6 giugno terrà una riflessione dal titolo “Grammatica del coabitare / Sulla pace possibile”. Il programma si apre sabato 30 maggio con un dialogo sull’incontro con l’altro fra teologia e filosofia che vedrà protagonisti don Lino D’Onofrio, Rosario Diana e Alfonso Lanzieri (Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Duns Scoto” di Acerra-Nola). Domenica 31 maggio spazio a un dibattito sulla crisi della partecipazione politica con l’urbanista Pasquale Belfiore (Università Vanvitelli), il sociologo Gennaro Iorio (Università di Salerno), il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino e il giornalista Marco Lombardi. Nella giornata del 6 giugno, dopo la lectio di Di Cesare, è previsto un dialogo fra Patrizia Spigno (presidente di Slow Food Campania), Gianfranco Nappi (direttore della rivista “Infiniti Mondi”) e Gianluca Napolitano (membro del Direttivo Slow Food Campania). Gran finale domenica 7 giugno con un intervento del filosofo Daniele Demarco (Cnr-Ismed) su transizione ecologica e nuovi stili di vita, con la partecipazione delle scenografe Nera Prota e Rebecca Carlizzi, e un incontro con l’astrofisico Giovanni Covone (Università Federico II di Napoli), introdotto da Luigi Allocca, che parlerà del suo libro “Tutto è connesso” (HarperCollins). Completano il cartellone laboratori di origami, passeggiate ragionate nei giardini storici, un Caffè filosofico al bar “Madre Storica” con la filologa Alessia Scognamiglio, il “Simposio di Platone” in una performance teatrale diretta da Christian Poggioni, eventi di danza, jazz gitano e osservazioni astronomiche.

Il festival, che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e dell’Università Federico II, coinvolge sette istituti scolastici del territorio. “Il Marffest – conclude Rosa Anna Quindici – è diventato in otto anni un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità. Non è solo un festival: è un modo diverso di abitare il territorio, di prendersi cura dei legami, di far sì che la filosofia non sia un lusso per pochi, ma un’opportunità per tutti”.