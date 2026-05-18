Pratola Serra, esercitazione congiunta dei Vigili del Fuoco presso lo stabilimento CO.BE.GAS

Nella mattinata di oggi, Lunedì 18 maggio 2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha partecipato ad una esercitazione congiunta presso lo stabilimento della società CO.BE.GAS S.r.l., sito nel comune di Pratola Serra, operante nel settore dell’imbottigliamento e deposito di GPL.

L’attività esercitativa, svolta ai sensi del D.M. 13 ottobre 1994, ha visto l’impiego di una squadra operativa della Sede Centrale con autopompa serbatoio (APS), impegnata nella simulazione di uno scenario di emergenza conseguente ad una perdita di gas presso il punto di riempimento dell’impianto.

L’esercitazione ha consentito di verificare e consolidare le procedure di coordinamento tra il personale dei Vigili del Fuoco e gli operatori interni dell’azienda, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze in impianti a rischio industriale.

Nel corso della mattinata sono stati illustrati i piani di emergenza interna ed esterna, le caratteristiche tecniche del deposito di GPL e degli impianti di travaso, nonché effettuata una visita guidata dell’intero stabilimento.

Successivamente sono state svolte simulazioni operative riguardanti un incendio da flangia e le procedure di spegnimento di una bombola GPL, sotto la supervisione del personale specializzato dei Vigili del Fuoco.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino conferma, attraverso tali iniziative, il proprio costante impegno nella prevenzione incendi, nella formazione del personale e nel rafforzamento della collaborazione con le realtà produttive del territorio, al fine di garantire elevati standard di sicurezza per lavoratori e cittadini.