Sperone, grande partecipazione per “Colori in Festa”: il grazie degli organizzatori

SPERONE – Due giornate all’insegna della festa, dell’aggregazione e della partecipazione hanno caratterizzato l’evento “Colori in Festa”, che si è svolto sabato 16 e domenica 17 maggio nel comune di Sperone.

Al termine della manifestazione, il Forum dei Giovani di Sperone e le famiglie D’Avanzo e Foresta hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un particolare pensiero è stato rivolto all’Amministrazione comunale, al Comando dei Vigili Urbani di Sperone e alle numerose attività commerciali che hanno sostenuto concretamente l’evento, collaborando all’organizzazione e alla buona riuscita delle due giornate.

Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato la grande partecipazione della cittadinanza, che ha risposto con entusiasmo prendendo parte agli appuntamenti in programma e contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

“Colori in Festa” si è così confermato un importante momento di socialità per il territorio, capace di coinvolgere giovani, famiglie e associazioni in un’esperienza di comunità e collaborazione.

Un evento che ha lasciato entusiasmo e soddisfazione, dimostrando ancora una volta quanto la partecipazione collettiva possa rappresentare un valore fondamentale per il territorio.