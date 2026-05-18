Premio Terra Viva 2026, tra gli ospiti anche lo scrittore Antonio Capolongo di Cicciano

QUALIANO – Legalità, cultura e impegno civile tornano protagonisti a Qualiano con la nona edizione del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”, in programma il prossimo 23 maggio alle ore 17:30 in Piazza del Popolo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Qualiano e promossa dall’associazione Terra Viva, sarà dedicata ancora una volta alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte, simboli della lotta alla mafia e del sacrificio per la giustizia.

Tra gli ospiti lo scrittore Antonio Capolongo

Tra gli ospiti ci sarà anche lo scrittore Antonio Capolongo, autore del libro “La città con il mare dentro”.

La presenza di Capolongo rappresenta uno dei momenti culturali attesi dell’evento, che punta a valorizzare figure capaci di diffondere attraverso arte, scrittura e impegno sociale messaggi di legalità, memoria e coscienza civile.

Ospiti e protagonisti della serata

Nel corso della manifestazione saranno premiati anche la cantante Fiorella Mannoia, da sempre impegnata sui temi dei diritti civili, il conduttore televisivo Vincenzo Iacchetti e il cantante Carmine Lauretta, in arte “Vesuviano”, che si esibirà insieme al corpo di ballo dell’Antares Danza A.S.D.

Particolarmente significativo sarà inoltre il momento dedicato al Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri, che riceverà il premio speciale “Testimone di Legalità”.

Prevista anche la partecipazione del sostituto procuratore aggiunto di Napoli Nord Maria Di Mauro, della dirigente scolastica Amalia Sciorio e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Un premio dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino

Il Premio Terra Viva nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime delle stragi mafiose del 1992 e di promuovere tra i giovani i valori della legalità e della responsabilità civile.

La manifestazione ricorderà, oltre ai magistrati Falcone e Borsellino, anche gli agenti delle scorte caduti negli attentati di Capaci e via D’Amelio.

Ad accogliere istituzioni e ospiti saranno il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, il presidente dell’associazione Terra Viva Salvatore De Maio, il professor Angelo Zanfardino e i rappresentanti dell’associazione impegnati nell’organizzazione dell’evento.

Nel corso della serata si esibirà anche “La Scuderia dei Rapper”, gruppo che proporrà performance con testi a contenuto sociale dedicati ai temi della legalità e dell’impegno civile.