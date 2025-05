NON È PIÙ. Baiano lutto Raffaele Napolitano di anni 61

BAIANO – Si è spento all’età di 61 anni Raffaele Napolitano, molto conosciuto e stimato nella comunità locale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra i familiari, gli amici e quanti lo conoscevano.

A darne il triste annuncio i fratelli Stefano con la moglie Manuela Vinante e Angelo con la moglie Patrizia Napolitano, insieme ai nipoti Giulia, Angelica e Giuseppe, agli zii, ai cugini e ai parenti tutti.

I funerali si terranno domani, 22 maggio 2025, alle ore 15:30, partendo dalla casa dell’estinto in via Treves 15, per la Chiesa Santo Stefano in Baiano (AV). Al termine del rito religioso, la famiglia saluterà in chiesa.

Si dispensa dai fiori: un gesto di discrezione che sottolinea il dolore e la sobrietà del momento.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Napolitano in questo momento di grande dolore.